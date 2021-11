La France, l'UE et les États-Unis s'inquiètent de mouvements de troupes russes à la frontière de l'Ukraine

Des mouvements de troupes qui sèment le trouble. La communauté internationale a exprimé vendredi sa vive inquiétude en raison d'un déploiement de l'armée russe à la frontière ukrainienne. La France a mis en garde la Russie contre toute "nouvelle atteinte à l'intégrité territoriale de l'Ukraine", en référence à l'invasion de février-mars 2014 qui avait abouti à l'annexion pure et simple de la Crimée.

Les ministres français des Affaires étrangères et des Armées, Jean-Yves Le Drian et Florence Parly, ont adressé ce message lors d'un entretien à Paris avec leurs homologues russes Sergueï Lavrov et Sergueï Choïgou. "Les deux ministres ont fait part de leurs préoccupations quant à la détérioration de la situation sécuritaire en Ukraine et mis clairement en garde sur les conséquences graves de toute nouvelle atteinte éventuelle à l'intégrité territoriale de l’Ukraine", selon un communiqué du quai d'Orsay.