Pourquoi la frontière russo-ukrainienne en Crimée agite les diplomaties

Les Russes soufflent sur des braises. Ces derniers jours, Kiev accuse Moscou de masser des troupes à la frontière ukrainienne et en Crimée, péninsule annexée par la Russie, alors que les incidents armés meurtriers avec les séparatistes prorusses sont quasi-quotidiens. Jeudi, encore, un militaire ukrainien a succombé à ses blessures, ce qui porte à 26 le nombre de soldats tués depuis le début de l'année, selon le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky. Revêtu d'un treillis militaire et d'un gilet pare-balles, l'ancien comédien était présent sur le front du conflit où les violences se multiplient avec les séparatistes prorusses.

Ce regain de violence intervient alors que l'armée russe déplace effectivement de nombreux équipements militaires vers la Crimée et vers la frontière avec l’Ukraine. "Les Russes sont en train de travailler sur la compatibilité de leur armée" avec les troupes séparatistes, indique un haut responsable ukrainien dans les colonnes du quotidien Ouest France . En d'autres termes, Kiev retient son souffle et craint une nouvelle invasion de la part de son voisin russe.

Lors d'un entretien téléphonique, la chancelière Angela Merkel a réclamé le retrait de troupes au président russe Vladimir Poutine. Une demande à laquelle Moscou n'a pas répondu. Samedi, Berlin et Paris - qui ont un rôle de médiateur dans ce conflit - ont appelé "les parties à faire preuve de retenue et à procéder à une désescalade immédiate", tout en disant suivre "avec une grande vigilance la situation, en particulier les mouvements de forces russes". De l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis se sont ainsi dits jeudi "de plus en plus préoccupés par la récente escalade des attaques russes dans l'est de l'Ukraine". "Ce sont des signaux extrêmement inquiétants", a affirmé la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Les Occidentaux tentent de siffler la fin de la partie, inquiets de voir la région s'embraser de nouveau. La guerre dans le Donbass a commencé en avril 2014, dans la foulée d'une révolution pro-occidentale en Ukraine qui avait aussi été suivie de l'annexion par Moscou de la péninsule ukrainienne de Crimée. Ce conflit a fait plus de 13.000 morts et près d'1,5 million de déplacés. Si l'intensité des combats a largement baissé après des accords de paix de Minsk conclus début 2015, les négociations patinent et ces regains de tension ne sont pas de bon augure.