Crise à Air France : le ras-le-bol de l'allié français monte peu à peu chez KLM

Les employés de KLM regardent avec inquiétude la crise chez leur alliés français. Rachetée par Air France en 2004, la compagnie aérienne néerlandaise subit, en effet, les conséquences des grèves malgré un fonctionnement indépendant. De plus, certains salariés ont le sentiment que l'allié tricolore déficitaire pourrait tirer KLM vers le bas. Pire, la lassitude commence à monter peu à peu chez les employés néerlandais.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.