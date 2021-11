Crise à la frontière Biélorussie-Pologne : plus de 400 migrants rapatriés en Irak

À leur descente d'avion, certains migrants se sont exprimés sur leur quotidien vécu à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie ces derniers jours. "J'ai dépensé plus de 4000 dollars pour arriver au Bélarus", a déploré l'un des leurs auprès de l'AFP. Là-bas, "la situation était très difficile, on a dû se nourrir d'herbes et de feuilles d'arbres et il faisait froid". "Les passeurs font traverser les migrants en leur faisant payer entre 6000 et 7000 dollars", mais il est "difficile de passer pour ceux qui ont des familles", a-t-il également expliqué.