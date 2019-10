Crise au Liban : le Premier ministre Saad Hariri annonce la démission du gouvernement

Sur le terrain, les tensions sont croissantes, notamment à Beyrouth. Peu avant l'annonce de la démission du gouvernement, des dizaines d'assaillants armés de bâtons avaient lancé une attaque contre le principal site de rassemblement des manifestants anti-régime dans le centre de la capitale.

Les manifestations ont débuté le 17 octobre à cause de l'annonce de plusieurs réformes, notamment d'une nouvelle taxe sur les appels via la messagerie WhatsApp. Depuis, ce nouvel impôt a été annulé mais la foule réclame désormais une démission en bloc d'un gouvernement jugé incompétent et corrompu. L'annonce, le 21 octobre, d'un plan de réformes n'a pas changé la donne. Ce plan comprenait des mesures contre la corruption, un budget sans nouveaux impôts, un programme de privatisations pour lutter contre le dysfonctionnement des services publics et des aides en faveur des plus défavorisés.