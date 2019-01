Crise au Venezuela : des journalistes dont ceux de Quotidien arrêtés à Caracas

De nombreux reporters étrangers ont été arrêtés ou expulsés ces dernières années au Venezuela, faute de visa de journaliste. Sans mentionner explicitement les arrestations de ces jours-ci, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères Jorge Arreaza a dénoncé sur Twitter que des journalistes étrangers soient entrés dans le pays "sans réaliser auparavant la demande de permis de travail auprès de nos consulats". Il a appelé les médias et agences internationales à "réaliser les démarches indispensables" pour "éviter des inconvénients". Mardi, Reporters sans frontières (RSF) avait dénoncé "les violences des forces de l'ordre à l'encontre des journalistes" vénézuéliens et internationaux couvrant les mouvements de protestation qui secouent le pays depuis le 21 janvier.





Le Venezuela est actuellement le théâtre d'une grave crise politique, qui a vu le leader de l'opposition Juan Guaido, 35 ans, s'autoproclamer "président par intérim" le 23 janvier dernier. Exigeant le départ du pouvoir de Nicolas Maduro, le jeune député de droite est notamment soutenu par de nombreux pays occidentaux, au premier rang desquels les Etats-Unis, qui l'ont reconnu comme chef de l'Etat. Six pays européens (Espagne, France, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas et Portugal), ont, eux, donné jusqu'à dimanche à Nicolas Maduro pour convoquer des élections, faute de quoi ils reconnaîtront son adversaire, pour sa part soutenu par la Russie, la Chine, la Turquie, la Corée du Nord ou Cuba. Le risque de troubles civils est élevé dans ce pays de 32 millions d'habitants, considéré comme l'un des plus violents au monde, en plein naufrage économique et déchiré par les récents événements. Depuis neuf jours, une quarantaine de personnes ont été tuées et plus de 850 arrêtées lors des manifestation, selon l'ONU.