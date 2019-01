Crise au Venezuela : deux journalistes de l'émission Quotidien arrêtés à Caracas

Le Venezuela est actuellement le théâtre d'une grave crise politique, qui a vu le leader de l'opposition Juan Guaido, 35 ans, s'autoproclamer "président par intérim" le 23 janvier dernier. Exigeant le départ du pouvoir de Nicolas Maduro, le jeune député de droite est notamment soutenu par de nombreux pays occidentaux, au premier rang desquels les Etats-Unis, qui l'ont reconnu comme chef de l'Etat.





Six pays européens (Espagne, France, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas et Portugal), ont, eux, donné jusqu'à dimanche à Nicolas Maduro pour convoquer des élections, faute de quoi ils reconnaîtront son adversaire, pour sa part soutenu par la Russie, la Chine, la Turquie, la Corée du Nord ou Cuba.





Le risque de troubles civils est élevé dans ce pays de 32 millions d'habitants, considéré comme l'un des plus violents au monde, en plein naufrage économique et déchiré par les récents événements. Depuis neuf jours, une quarantaine de personnes ont été tuées et plus de 850 arrêtées lors des manifestation, selon l'ONU.