Crise au Venezuela : quel est l'objet de la présence de militaires russes, contestée par Trump et Guaido ?

Selon le Kremlin, "ils s'occupent de l'application des accords signés dans le domaine de la coopération technique et militaire". "La Russie est en train de renforcer sa coopération avec le Venezuela en accord avec la Constitution de ce pays et dans le cadre de la loi", indiquent encore les autorités russes. "Nous ne pensons pas que des pays tiers aient à s'inquiéter de nos liens bilatéraux", a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence. "Nous ne nous ingérons d'aucune manière dans les affaires intérieures du Venezuela et nous attendons des autres pays qu'ils suivent notre exemple et laissent les Vénézuéliens décider eux-mêmes de leur destin."