Crise dans le Golfe : "Les États-Unis jouent à un jeu dangereux"

L'attaque de deux navires norvégien et japonais, dans le golfe d'Oman, ravive un peu plus les tensions entre les États-Unis et l'Iran. Cette attaque a eu lieu à proximité du détroit d'Ormuz, l'un des points les plus sensibles du globe, où transite près d'un tiers du pétrole mondial, et qui sépare deux puissances rivales, l'Iran et l'Arabie saoudite. L'armée américaine a publié une vidéo qui, selon elle, accable la République islamique, mais Téhéran, de son côté, nie avoir attaqué ces bateaux. Le monde entier a les yeux rivés sur cet endroit du monde et suit attentivement les évolutions et les prises de position. Et pour cause : ce regain de tension a déjà fait rebondir les cours du pétrole, mais peut-il faire dégénérer la situation dans cette région si sensible ? LCI a posé la question à Thierry Coville, chercheur à l'IRIS et spécialiste de l’Iran.