Crise de l'Aquarius : ce qu'il faut retenir de la rencontre entre Emmanuel Macron et Giuseppe Conte

Tutoiement, échange de parole en utilisant leurs prénoms, mots amicaux… Pour leur première rencontre, Emmanuel Macron et Giuseppe Conte ont donné l'impression de se connaitre de longue date, alors que le Français avait critiqué le "cynisme" et "l'irresponsabilité" de l'exécutif italien. Tout juste si le président du Conseil italien, propulsé à son poste par l'alliance entre les populistes du M5S et l'extrême droite de La Ligue, a reconnu une semaine difficile : "Il y a eu des jours tumultueux concernant l'Aquarius. Notre objectif était de sécuriser ces personnes (...) et nous avons offert nos moyens. Nous avons géré ce moment de difficulté avec concentration. Avec Emmanuel Macron, nous avons une entente parfaite, nous avons eu une conversation téléphonique. Le fait même que je sois ici en est le meilleur exemple."