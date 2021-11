Crise des migrants : les Occidentaux accusent la Biélorussie d'"instrumentalisation orchestrée d'êtres humains"

Une "instrumentalisation orchestrée d'êtres humains." C'est ce qu'ont dénoncé jeudi les Occidentaux, à l'issue d'une réunion à l'ONU consacrée à la crise déclenchée par la Biélorussie à la frontière polonaise.

Dans une déclaration conjointe publiée à l'issue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité, l'Estonie, la France, l'Irlande, les Etats-Unis, la Norvège et le Royaume-Uni ont estimé jeudi soir que l'objectif de Biélorussie était aussi "de déstabiliser les pays voisins" et "de détourner l'attention de ses propres violations croissantes des droits humains". "Cette tactique est inacceptable et appelle une réaction et une coopération internationales fortes afin de demander des comptes à la Biélorussie", ont souligné les signataires, sans toutefois évoquer de mesures concrètes.