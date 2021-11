Crise des migrants : que prévoient les accords du Touquet, critiqués par les associations ?

En théorie, aux termes de ce texte, des contrôles communs doivent avoir lieu dans les ports maritimes des deux pays, devenus des points de passage pour les migrants clandestins. Il s'agit à l'époque de tourner la page du centre d'accueil de Sangatte, fermé quelques mois auparavant à la demande de la Grande-Bretagne. Cette dernière, qui n'appartient pas à l'espace Schengen et vit désormais sous le régime du Brexit, veut interdire le passage de ses frontières aux non-ressortissants de l'Union européenne ne disposant pas d'un visa. Le texte introduit notamment des bureaux de contrôle d'immigration communs, dits "juxtaposés", dans les ports de la Manche et de la Mer du Nord - Calais, Boulogne-sur-mer et Dunkerque côté français, Douvres côté britannique.

Problème : dans les faits, les critiques pleuvent sur l'application de ce texte. Il faut dire que ce dernier, censé assurer une réciprocité dans les contrôles, ne voit en réalité guère de candidats à l'immigration depuis le sol britannique. À partir des années 2010, la chute des régimes autoritaires au Proche-Orient va bousculer le dispositif côté français. Cet accord bilatéral est alors accusé d'alimenter la crise migratoire dans la région de Calais, en y bloquant des candidats à l'immigration vers le Royaume-Uni, attirés par une "législation britannique plus favorable en matière d'asile et d'accès au marché du travail".

Pour essayer d'améliorer le dispositif, d'autres accords bilatéraux suivent, en 2009, 2010 et 2014, prévoyant que la Grande-Bretagne finance les contrôles et la sécurisation des sites de transit dans le Calaisis, région qui fait face au port de Douvres. En échange, il revient de plus en plus aux autorités françaises de contrôler l'immigration clandestine vers la Grande-Bretagne, y compris aux abords du tunnel sous la Manche, faisant dire désormais à certains critiques que la frontière britannique s'est déplacée en France. Ces accords ont "conduit à faire de la France le bras policier de la politique migratoire britannique", avait ainsi dénoncé en juillet 2015 la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH).