Crise des opiacés aux USA : amende record de 572 millions de dollars contre Johnson & Johnson

Janssen distribue les cachets Nucynta et le patch Duragesic, qui contient du fentanyl, l'un des opiacés de synthèse les plus puissants, et que le laboratoire a inventé. Initialement, le patch était prescrit aux malades du cancer pour des douleurs aigues. Mais le laboratoire est accusé d'avoir créé la demande via une grande campagne auprès des médecins, par des moyens marketings, des financements de recherche et des événements "d'éducation" et de formation.





Plusieurs laboratoires étaient poursuivis par l'Etat, mais les autres avaient préféré régler l'affaire à l'amiable, en particulier le groupe au cœur de l'épidémie: Purdue Pharma, vendeur du notoire Oxycontin. Purdue a réglé 270 millions de dollars avant le procès. Un autre laboratoire, l'Israélien Teva, a aussi négocié un règlement à 85 millions de dollars. Le procès était comparé aux actions en justice contre les fabricants de tabac qui se sont soldées par un accord de plus de 200 milliards de dollars en 1998. Les opiacés furent responsables de 47.000 morts par overdoses en 2017 aux Etats-Unis. Mais alors que l'Etat avait demandé 17 milliards de dollars, le juge a accordé une somme plus modeste.