Crise des Rohingyas : la Birmanie et le Bangladesh s’accordent pour régler la question des réfugiés en deux ans

"Dans les jours qui viennent, les réfugiés pourront commencer à s'enregistrer. Le processus va pouvoir commencer", a expliqué à l'AFP Mohammad Sufiur Rahman, ambassadeur du Bangladesh en Birmanie. Le diplomate a écarté un retour des premiers Rohingyas fin janvier, comme cela avait été annoncé : "C'est impossible", a-t-il souligné. De nombreux observateurs et associations caritatives se demandent cependant si les Rohingyas traumatisés accepteront de rentrer chez eux.





Beaucoup avancent le fait que peu de choses les rattachent désormais à la Birmanie, leurs villages ayant souvent été brûlés et leurs champs confisqués. Certains estiment également que l'Etat Rakhine n'offre pas de garantie de sécurité suffisante.





Victimes de discriminations et sans papiers d'identité, les Rohingyas ne peuvent pas voyager ou se marier sans autorisation. Ils n'ont accès ni au marché du travail ni aux services publics comme les écoles et hôpitaux. Depuis que la nationalité birmane leur a été retirée en 1982, sous le régime militaire, ils représentent la plus grande population sans-patrie du monde.