Crise des sous-marins : Kamala Harris à Paris, rencontre avec Emmanuel Macron prévue mercredi

Un séjour prolongé pour sa première visite officielle sur le sol français. La vice-présidente américaine, Kamala Harris, est arrivée ce mardi 9 novembre à Paris, pour une visite de cinq jours, la première depuis son arrivée à la Maison Blanche avec le président, Joe Biden. Cette visite doit notamment permettre de sceller la réconciliation entre la France et les États-Unis, plusieurs semaines après le début de la crise des sous-marins et l'annulation du mégacontrat avec l'Australie au profit des Américains.

"Il fait bon être en France et je me réjouis d'avance de nombreux jours de discussions productives pour renforcer la solidité de notre relation", a déclaré la vice-présidente américaine à sa descente d'Air Force Two, à l'aéroport d'Orly. Kamala Harris s'est ensuite rendue à l'Institut Pasteur pour rencontrer des chercheurs américains et français travaillant sur le Covid-19.