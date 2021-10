Crise des sous-marins : Emmanuel Macron "sait" que le Premier ministre australien lui a menti

Lors d'un entretien avec le Premier ministre australien plus tôt dans la journée, le premier depuis le mois de septembre dernier, Emmanuel Macron a répété que ce soudain revirement contractuel "avait rompu la relation de confiance" entre les deux pays. "J'ai beaucoup de respect pour votre pays et beaucoup de respect et d'amitié pour votre peuple", a-t-il affirmé, mais "quand on a du respect, on doit être deux et se conduire conformément à ces valeurs". "Nous discutons, nous verrons ce qu'il fera", a précisé aux journalistes le chef d'État français au sujet d'une possible réconciliation.