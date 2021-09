Crise des sous-marins : l'ambassadeur français bientôt de retour à Washington

Pour éviter d'autres crises, les deux chefs d’État ont par ailleurs "décidé de lancer un processus de consultations approfondies" pour "mettre en place les conditions garantissant la confiance et à proposer des mesures concrètes pour atteindre des objectifs communs". Une rencontre entre Joe Biden et Emmanuel Macron aura ainsi lieu "au mois d'octobre pour parvenir à des points d’accord et conserver à ce processus tout son dynamisme".

Le président américain a réaffirmé que "l’engagement de la France et de l’Union européenne dans la région Indo-Pacifique revêt une importance stratégique" et juge "nécessaire que la défense européenne soit plus forte et plus performante, en contribuant de manière positive à la sécurité transatlantique et mondiale et en complétant le rôle de l’OTAN".