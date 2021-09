Crise des sous-marins : Canberra a "délibérément dupé" la France, fustige l'ex-Premier ministre australien

Celui qui a approuvé le contrat de sous-marins avec la France en 2016 s'est montré cinglant sur la façon dont son successeur, Scott Morrison, a géré le revirement de situation dans le cadre d'une nouvelle alliance avec Washington et Londres. "Le gouvernement australien a traité la République française avec mépris", s'est-il désolé. "La France pense qu'elle a été trompée et humiliée et elle l'a été. Cette trahison de la confiance va marquer nos relations avec l'Europe pour des années", a-t-il encore estimé.

Par ailleurs, selon l'ex-Premier ministre, aucun nouveau contrat n'a été signé pour doter l'Australie de sous-marins à propulsion nucléaire malgré le nouveau partenariat de défense avec le Royaume-Uni et les États-Unis. "Maintenant, l'Australie n'a plus du tout de programme de nouveaux sous-marins", a-t-il déploré. "La seule certitude, c'est que nous n'aurons pas de nouveau sous-marin avant 20 ans et leur coût sera bien plus élevé que ceux de conception française", s'est-il encore désolé.

Scott Morrison a assuré que la décision de préférer des submersibles à propulsion nucléaire a été motivée par un changement de dynamiques dans la région Asie-Pacifique, où la puissance militaire chinoise accroît ses prétentions sur quasiment l'ensemble de la mer de Chine méridionale. Ce changement brutal a provoqué la colère de Paris qui dit avoir perdu - sans avoir été prévenu à l'avance - un contrat dont le montant de départ atteignait 31 milliards d'euros.

Après un entretien téléphonique avec son homologue américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron a annoncé en fin de semaine dernière le retour de son ambassadeur à Washington. Aucune date n'a en revanche été donnée pour le retour du représentant français à Canberra.