Brouille diplomatique avec Paris : "l'Australie sera patiente", selon son Premier ministre

Les relations entre la France et les États-Unis semblent en voie d'apaisement, d'après les communiqués publiés par Paris et par Washington, après un entretien téléphonique de 30 minutes entre Emmanuel Macron et Joe Biden. Il n'en va pas de même pour les relations avec Canberra. La colère initiale contre l'Australie n'est pas retombée, après la résiliation unilatérale d'un contrat d'armement aux dépens de la France- et au profit des États-Unis.