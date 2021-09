Crise des sous-marins : Macron et Biden jouent l'apaisement, l'opposition ironise

La pilule n'est toujours pas passée, mais les échanges diplomatiques reprennent. Joe Biden et Emmanuel Macron ont annoncé, mercredi, des "engagements" à rétablir une confiance durement éprouvée depuis une semaine entre les États-Unis et la France. Le président américain a dit espérer un "retour à la normale" après cet échange, alors que la France vient de perdre au profit des Américains et des Britanniques un contrat de plus de 50 milliards d'euros pour la fourniture de douze sous-marins à l'Australie.

Dans ce contexte officiel d'apaisement, l'ambassadeur français aux États-Unis Philippe Etienne va retourner à Washington la semaine prochaine. Une décision et une rhétorique commune aux deux pays qui ne calment pas les oppositions, entre colère et ironie.