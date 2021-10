Crise des sous-marins : "On aurait dû mieux faire au niveau de la communication", concède Anthony Blinken

"On aurait pu, on aurait dû faire mieux au niveau de la communication." Trois semaines après la brouille diplomatique entre Washington et Paris à cause de la crise des sous-marins, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, de passage en France, a esquissé ce mardi un mea culpa.

Après une rencontre avec Emmanuel Macron, ainsi qu'un entretien avec le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, le patron de la diplomatie américaine a reconnu des erreurs de la part du camp américain. "J'étais très content de pouvoir passer une heure avec Jean-Yves Le Drian, un ami et un collègue de longue date pour lequel j'ai beaucoup d'estime. (…) On aurait pu, on aurait dû faire mieux au niveau de la communication. C'est ce qu'Emmanuel Macron et Joe Biden se sont dits. Mais surtout, on a parfois on a tendance à prendre pour acquise une relation aussi profonde que celle qui lie la France et les États-Unis", a estimé sur France 2 Anthony Blinken.