Crise diplomatique entre la France et l'Italie : quand le Quai d'Orsay rappelait ses ambassadeurs

Ce jeudi 7 février, la France, ulcérée par ce qu'elle qualifie d'"attaques" sans précédent, a rappelé son ambassadeur à Rome "pour consultation". Une décision qui arrive après plusieurs déclarations jugées "outrancières" de responsables politiques italiens, le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini et le vice-Premier ministre Luigi Di Maio, figures de proue du gouvernement populiste italien.





Cette initiative, est "sans précédent", entre les deux pays mais pour Paris, les récentes déclarations ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase diplomatique. "Nous ne cherchons pas l'escalade, nous ne rompons pas le dialogue mais nous disons clairement : 'On en a marre de ces provocations et de ces ingérences'", a déclaré une source officielle française à l'AFP. Et Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, d'appuyer cette déclaration : "on a rappelé notre ambassadeur pour avoir une consultation. Ce n'est pas un rappel permanent, mais il était important de marquer le coup parce que l'Italie est un allié historique de la France et c'est aussi un des pays fondateurs de l'Union", a-t-il expliqué.





Entre le soutien aux Gilets jaunes qui appellent à la démission d'Emmanuel Macron et la déclaration de Salvini en janvier dernier au sujet du Président français : "plus vite il rentrera chez lui, mieux ça vaudra!", Paris juge que trop, c'est trop. D'autant que cette semaine, Luigi di Maio, chef du Mouvement 5 étoiles a rencontré Christophe Chalençon, un gilet jaune "séditieux qui appelle à la guerre civile", estime une source gouvernementale. De leurs côtés, les deux responsables italiens, surement un peu étonnés de la tournure des événements, se sont dit aussitôt prêts après cette annonce, "à rencontrer Emmanuel Macron et les membres du gouvernement français".