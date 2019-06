Pétroliers attaqués dans le Golfe d'Oman : les Etats-Unis accusent l'Iran

Les deux attaques n’ont pas été revendiquées pour l’heure. Seule certitude : l’un des deux navires est affrété par le Japon. Or, il se trouve que le Premier ministre japonais Shinzo Abe effectue ces jours-ci une visite historique en Iran pour tenter d'atténuer la tension entre Téhéran et Washington. La République islamique a d’ailleurs jugé hautement suspecte la survenue de ces "attaques". Autre élément à prendre en compte : le 12 mai, quatre navires - deux saoudiens, un émirati et un norvégien-, dont trois pétroliers, avaient été endommagés par des "actes de sabotage", attribués à l'Iran par l'Arabie saoudite et les Etats-Unis.





Pour Washington, la responsabilité de ces attaques ne fait guère de doute : "Le gouvernement des Etats-Unis estime que la République islamique d'Iran est responsable des attaques de ce jour en mer d'Oman", a accusé le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo. Il a évoqué, à l'appui de ses accusations, des informations récoltées par les services de renseignement, "les armes utilisées", les précédentes attaques contre des navires également imputées par Washington à Téhéran, et le fait qu'aucun des groupes alliés de l'Iran dans la région n'ait les moyens d'atteindre "un tel niveau de sophistication".





Le Pentagone a même diffusé une vidéo qui aurait été tournée au moment des faits, affirmant que l'on voit un navire iranien tentant d'enlever une mine qui n'a pas explosé sur le navire japonais.