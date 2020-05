Crise du coronavirus : la France et l'Allemagne proposent un plan de relance massif de 500 milliards d'euros

Suite à cette déclaration commune, Emmanuel Macron s'est exprimé depuis l'Elysée pour revenir sur ce travail bilatéral, qui doit selon lui permettre à l'Europe d'être "à la hauteur de son histoire". Il a rappelé que le virus "ne connaît pas de frontières" et que la pandémie, qui plonge le Vieux continent dans une récession d'ampleur historique, nécessite "une réponse efficace, qui doit être collective et d'abord européenne". Le chef de l'Etat a dénoncé "des réflexes nationalistes" et "l’égoïsme" de certains pays, ayant impliqué, dans la panique de la crise sanitaire, de nombreuses fermetures de frontières "y compris à l'intérieur de l'espace Schengen".

A l'inverse, il a loué les actions "coordonnées" prises avec l'Allemagne, rappelant que plusieurs centaines de français avaient pu être soignés par les services de santé de nos voisins, tout en louant une fermeture des frontières intelligente entre nos deux pays, qui a permis la circulation des travailleurs frontaliers ainsi que celle des produits alimentaires et sanitaires indispensables. Une vision commune et "de nombreux échanges et discussions" qui ont permis de "bâtir cet accord franco-allemand".

Pour soutenir une "reprise durable qui rétablisse et renforce la croissance dans l'UE", l'Allemagne et la France ont annoncé la création d'un "Fonds de relance ambitieux, temporaire et ciblé" doté "de 500 milliards d'euros", précisent les chefs d'Etat. Les grandes lignes de cette initiative, présentée dans le cadre du prochain budget de l'UE, tiennent en "quatre piliers", selon d'Emmanuel Macron : la protection sanitaire, la relance budgétaire, la transition écologique et numérique et la souveraineté économique et européenne. "Je suis convaincu que c'est le socle essentiel de la reconstruction de nos vies, de nos sociétés", a-t-il déclaré.

Dans leur texte commun, les deux pays détaillent le principe économique de leur proposition. "Les financements du Fonds de relance seront ciblés sur les difficultés liées à la pandémie et sur ses répercussions", indiquent leurs dirigeants. "Il s'agira d'un complément exceptionnel, intégré dans la décision relative aux ressources propres, avec un volume et une date d'expiration clairement spécifiés, et qui sera lié à un plan de remboursement contraignant au-delà du prochain CFP sur le budget de l'UE."