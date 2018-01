Crise en Iran : Macron et Rohani se sont appelés et ils ne sont pas franchement allés dans le même sens

Emmanuel Macron a beau se montrer en soutien intransigeant de l'accord sur le nucléaire iranien, il ne faut pas trop lui en demander, et la récente demande formulée par président de l'Iran Hassan Rohani pourrait bien être déçue. En effet, le leader iranien, en proie aux contestations sur fond d'émeutes de la faim dans son pays depuis les derniers jours de 2017, a demandé, lors de son entretien téléphonique avec son homologue français, à ce que ce dernier agisse contre un "groupe terroriste" basé en France.





Le groupe en question ? Les Moudjahidine du peuple, ex-alliés de la Révolution islamique depuis écartés et installés en France depuis la fin des années 1980, dirigés par Maryam Radjavi. "Nous critiquons le fait qu'un groupe terroriste ait une base en France et agisse contre le peuple iranien et encourage la violence. Nous attendons du gouvernement français qu'il agisse contre ce groupuscule terroriste", aurait ainsi fait savoir, selon la télévision d'Etat iranienne, le président Rohani à l'Elysée lors de leur coup de fil, mardi 2 janvier.