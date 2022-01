Émeutes au Kazakhstan : des "dizaines" de manifestants tués par la police, un millier de blessés

La situation s'envenime au Kazakhstan, en proie à des émeutes chaotiques depuis plusieurs jours. Alors qu'ils tentaient de s'emparer de bâtiments administratifs et de commissariats, des "dizaines" de manifestants ont été tués par la police kazakhe dans la nuit du mercredi 5 au jeudi 6 janvier. "Plus de mille personnes ont été blessées à la suite des émeutes dans différentes régions du Kazakhstan, près de 400 d'entre elles ont été hospitalisées et 62 personnes sont en soins intensifs", a par ailleurs indiqué le vice-ministre Ajar Guiniat à l'antenne de la chaîne Khabar-24 et cité par les agences Interfax et TASS.

Le mouvement de colère, débuté dimanche 2 janvier en province en raison d'une hausse des prix du gaz, s'est depuis étendu à la plus grande ville du pays, Almaty. Les images diffusées dans les médias et sur les réseaux sociaux ont montré des scènes de chaos avec des magasins pillés et certains bâtiments investis et incendiés, tandis que des tirs d'arme automatique pouvaient être entendus. Le président Kassym-Jomart Tokaïev a jusque-là échoué à calmer les protestations, malgré une concession sur le prix du gaz, la démission du gouvernement et l'instauration de l'état d'urgence et d'un couvre-feu nocturne dans le pays.