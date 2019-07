Crise entre l'Iran et les Etats-Unis : l'uranium enrichi, nerf de la guerre

En effet, il faut 90% d'uranium 235 (fissile) pour la fabriquer. Dans le détail, l'uranium naturel est composé à 99,3% d'uranium 238, non fissile. La part fissile, l'uranium 235, ne représente que 0,7% du minerai à l'état naturel. Afin de fabriquer du combustible pour une centrale nucléaire, l'uranium doit d'abord être converti en hexafluorure d'uranium (UF6), puis enrichi. Cela est possible grâce à des centrifugeuses, qui permettent de faire passer le taux d'uranium 235 à entre 3 et 5%. C'est en raison du rôle crucial de ces dernières que la République islamique s’est engagée à limiter le nombre de centrifugeuses actives sur son territoire : seules 5 060 restent actives, contre 19 000 auparavant.





Ce mercredi, Hassan Rohani a donc prévenu : "Le 7 juillet, notre degré d'enrichissement ne sera plus de 3,67%. Nous mettrons cet engagement de côté. Autant que nous le voudrons, autant que nécessaire, autant que nos besoins l'imposent, nous porterons cela au-dessus de 3,67%". Des menaces visiblement prises aux sérieux : "Attention avec vos menaces, l'Iran. Elles peuvent se retourner contre vous d'une façon jamais vue auparavant !", a tweeté dans la soirée le président américain Donald Trump. Plus tôt la France avait averti l'Iran que Téhéran ne gagnerait rien "en sortant de l'accord de Vienne" dont la "remise en cause ne ferait qu'accroître des tensions déjà vives" au Moyen-Orient.