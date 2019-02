Crise entre la France et l'Italie : ces "terroristes" installés en France que Rome voudrait voir derrière les barreaux

Rien ne va plus entre Paris et Rome. Les relations entre les deux voisins se sont considérablement dégradées ces derniers mois, en particulier depuis l'été 2018 et l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement populiste en Italie. En cause : une crise migratoire qui perdure, le chaos en Libye et le soutien du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini et du vice-président du Conseil Luigi Dii Maio envers les Gilets jaunes. Un autre dossier, plus ancien celui-ci, a ravivé les tensions il y a quelques semaines : celui des "terroristes" italiens qui seraient protégés par la France.





C'est en tout cas l'avis de Matteo Salvini. Depuis le début du mois de janvier, le patron de l'extrême droite italienne réclame que 14 personnes soient livrées à la justice. Tout sauf un hasard du calendrier : l'Italie a profité de l'arrestation en Bolivie le 12 janvier de Cesare Battisti, après 14 ans de cavale, pour relancer cette requête. "Nous espérons une collaboration active, loyale de la part des gouvernements pour qu'après vingt, trente, quarante ans ils rendent aux geôles italiennes des délinquants qui se la coulent douce depuis trop longtemps à l'étranger", a appuyé Salvini.