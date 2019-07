Crise iranienne : le détroit d'Ormuz, entre enjeux économiques et escalade militaire

La réponse de l'Iran à cette manœuvre ne s'est pas fait attendre. Le 8 mai, le président iranien Hassan Rohani a annoncé que l'Iran ne respectera plus certaines clauses de l'accord iranien et décide de ré-hausser sa production d'uranium. En même temps, plusieurs tankers (pétroliers) sont attaqués dans le détroit d'Ormuz entre mai et juin dernier. L'Arabie saoudite et les États-Unis ont accusé l'Iran d'être responsable de ces actes de sabotage, accusations que le pays des mollahs a démenti. Le 20 juin 2019, la destruction par l'Iran d'un drone militaire américain accusé d'avoir violé l'espace aérien a fait craindre une riposte de la part des Américains. Donald Trump avait alors affirmé avoir annulé à la dernière minute des frappes de représailles.





Faisant suite à ces incidents en mer, les Gardiens de la Révolution ont annoncé jeudi 18 juillet avoir saisi un pétrolier britannique. L'Iran a ouvert une enquête sur Le Stena Impero qui se trouve actuellement avec ses 23 membres d'équipage dans le port de Bandar Abbas. Téhéran assure que le pétrolier britannique serait entré en collision avec un bateau de pêche iranien dans le Golfe et n'aurait pas répondu à l'appel de détresse de ce dernier.