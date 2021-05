Le Front Polisario, ces indépendantistes à l'origine de la brouille entre l'Espagne et le Maroc

Le conflit au Sahara occidental, ancienne colonie espagnole classée "territoire non autonome" par les Nations unies en l'absence d'un règlement définitif, oppose depuis plus de 45 ans le Maroc au Front Polisario, soutenu par l'Algérie. Concrètement, le Polisario réclame un référendum d'autodétermination alors que Rabat, qui considère le Sahara comme une "cause nationale", propose une autonomie sous sa souveraineté. En outre, le Maroc assure mener d'importants programmes d'investissements, dont le Polisario estime qu'ils ne profitent pas à la population sahraouie. À savoir 100.000 à 200.000 réfugiés sahraouis, qui vivent dans des camps près de la ville algérienne de Tindouf, non loin de la frontière avec le Maroc.

Durant presque 30 ans, un cessez-le-feu est resté en vigueur. Jusqu'à la fin de l'année dernière : les hostilités ont repris mi-novembre après le déploiement de troupes marocaines à l'extrême sud du Sahara occidental pour déloger des indépendantistes qui bloquaient la seule route vers l'Afrique de l'Ouest. C'est en raison de ces tensions que la prise en charge du chef du Polisario par le voisin espagnol a suscité la colère de Rabat. Et que le royaume a fermé les yeux sur ses frontières ces derniers jours.