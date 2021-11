Crise migratoire à la frontière Pologne-Biélorussie : Vladimir Poutine nie toute implication russe

Une requête aussi formulée par la France. Les ministres français des Affaires étrangères et des Armées, Jean-Yves Le Drian et Florence Parly, ont lors d'un entretien à Paris avec leurs homologues Sergueï Lavrov et Sergueï Choïgou "encouragé la Russie à mobiliser ses liens étroits avec la Biélorussie pour obtenir qu'il y soit mis fin", selon un communiqué de la diplomatie française. Les deux ministres ont "condamné le comportement irresponsable et inacceptable des autorités biélorusses", a-t-elle ajouté.