Crise politique au Venezuela : comment le pays s'est enfoncé dans le marasme

Le 5 mars 2013, le socialiste Hugo Chavez, président du Venezuela depuis 1999 et initiateur d'une "révolution bolivarienne", meurt d'un cancer. Son vice-président Nicolas Maduro remporte la présidentielle en avril avec 50,62% des voix, après un scrutin contesté. Rapidement, le nouveau chef de l'Etat s'arroge de nombreux pouvoirs : le Parlement lui octroie des pouvoirs spéciaux, lui permettant de gouverner par décret pendant un an pour endiguer l'inflation et les pénuries. En 2014, il réprime violemment une vague de manifestations pour dénoncer l'insécurité. Bilan : 43 morts en trois mois. Leopoldo Lopez, un des leaders de l'opposition, est condamné à 14 ans de prison. Il sera libéré en 2017 et assigné à résidence. Le maire de Caracas, soupçonné d'avoir encouragé un coup d'Etat, est quant à lui incarcéré.





Côté économie, le pays s'enfonce peu à peu. En décembre 2015, le prix du pétrole, qui génère 96% des revenus du pays, chute à son plus bas en 7 ans, provoquant de graves pénuries d'aliments et médicaments. En 2017, c'est la chute : le Venezuela enregistre une inflation de 2.616% et un effondrement du PIB de 15%, selon les calculs du Parlement. En juillet 2018, le FMI annonce prévoir une inflation de 1.000.000% en six mois et une chute du PIB de 18% sur l'année. Ces mauvais résultats n'empêchent pas Maduro de briguer un second mandat. Il est réélu le 20 mai 2018. Le scrutin, boycotté par la coalition de l'opposition MUD, n'est pas reconnu par une partie de la communauté internationale.