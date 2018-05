Crise politique en Italie : Carlo Cottarelli, un "M. Austérité" chargé de former un gouvernement

L'arrivée de ce technocrate à la tête du pays fait immanquablement penser à l'expérience Mario Monti. Cet ancien commissaire européen, incarnation de la ligne économique honnie par La Ligue et le Mouvement 5 étoiles, avait dirigé un gouvernement dit "technique" entre 2011 et 2013, procédant à une politique de rigueur, prolongée ensuite par les gouvernements sociaux-démocrates d'Enrico Letta et Matteo Renzi.





Sociaux-démocrates qui avaient été balayés en mars 2017 aux élections générales. La coalition entre le M5S et La Ligue, alliage de populisme et d'extrême droite, avait abouti à un certain consensus en la personne de Giuseppe Conte, juriste de 54 ans issu des rangs du M5S et partisan modéré de la sortie de l'euro. Il avait renoncé à son poste après n'avoir pas réussi à imposer Paolo Savona, économiste eurosceptique à la tête du ministère de l'Economie et des Finances.