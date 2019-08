Crise politique en Italie : le président Mattarella décale l'annonce d'un nouveau gouvernement

Tout l'enjeu des consultations actuelles est de voir si le Parti démocrate, qui s'est réinvité au centre du jeu politique, peut proposer une alliance au M5S, dans une association que peu avaient vu venir jusqu'à présent. Mercredi 21 août, le parti politique de centre-gauche s'est dit "uni" derrière le projet de majorité avec la formation du futur ex-ministre de l'Economie Luigi Di Maio. Et a posé ses conditions : "Appartenance loyale à l'Europe, pleine reconnaissance de la démocratie représentative et de la centralité du parlement, développement basé sur le respect de l'environnement, changement de cap dans la gestion des flux migratoires avec un rôle prééminent de l'Europe, virage dans la politique économique et sociale vers davantage de redistribution et d'investissements".





L'urgence politique est là, pour ces deux formations, nettement distancées dans les sondages par Matteo Salvini, qui ne rêve que d'élections anticipées. Le vice-président du conseil jouit de scores supérieurs à 35%, quand ce n'est pas la majorité absolue en cas d'alliance avec la droite conservatrice.