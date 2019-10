Crise sociale au Chili : remaniement, couvre-feu suspendu et possible levée de l'état d'urgence, le pouvoir cède face à la rue

CONTESTATION - Au lendemain d'une manifestation sans précédent dans le pays, le président chilien Sebastian Pinera a annoncé ce samedi un vaste remaniement de son gouvernement et une possible levée de l'état d'urgence dans les prochaines heures. L'armée a pour sa part suspendu le couvre-feu instauré à Santiago.

Au Chili, le pouvoir cherche une porte de sortie à la crise sociale. Après plus d'une semaine de protestations, parfois violentes, et une manifestation monstre dans les rues de Santiago vendredi, la contestation a gagné un premier combat. Sous la pression populaire, le président chilien Sebastian Pinera a annoncé ce samedi 26 octobre un vaste remaniement de son gouvernement, au lendemain d'une manifestation historique dans le pays contre les inégalités sociales. "J'ai demandé à tous les ministres de remettre leur démission pour pouvoir former un nouveau gouvernement et pouvoir répondre à ces nouvelles demandes", a déclaré le chef de l'État dans un message à la nation.

Lors de cette allocution télévisée, Sebastian Pinera a également évoque une levée de l'état d'urgence dimanche 27 octobre si "les circonstances le permettent" afin de "contribuer à cette normalisation que tant de Chiliens désirent et méritent". Plus tôt ce samedi, l'armée avait confirmé la suspension du couvre-feu à Santiago en vigueur depuis le 19 octobre à la suite de violentes émeutes dans la capitale. "Il a été évalué que les conditions actuelles nous permettent de décider qu'il n'y aura plus de couvre-feu dans la RM (région métropolitaine) à partir de maintenant", a déclaré l'armée dans un communiqué.