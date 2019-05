Cristiano Ronaldo a-t-il fait un don d'1,5 million de dollars à la Palestine ?

D'où cette ONG tient-elle son information ? Contactée par LCI ce lundi, l'association n'a pas été capable de nous le dire : "On a vu l'info sur Internet donc on l'a copiée et partagée" nous répond-t-on. Interrogée sur la véracité de ce don, l'ONG ajoute : "Oh, on ne sait pas vraiment."





Les journaux reprenant cette information citent également la branche britannique de Tele Sur, une chaîne vénézuelienne. La encore, la source s'avère peu fiable. En effet, l'article en question a récemment été corrigé, rapportant finalement que l'information n'était pas confirmée.