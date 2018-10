VIDÉO - Accusé de viol, Cristiano Ronaldo dénonce des "fake news" sur Instagram

Selon la jeune femme, les faits se seraient déroulés au Palms Hotel de Las Vegas le 13 juin 2009. En compagnie d’une amie, elle y aurait rencontré l’attaquant de la Juventus Turin qui les aurait toutes deux invitées dans sa suite pour passer la soirée. D’autres personnes y étaient déjà présentes.





Cristiano Ronaldo aurait demandé à la jeune femme, 24 ans à l'époque, de se joindre au groupe dans un jacuzzi. Celle-ci n'ayant pas de maillot de bain, il lui aurait proposé un short de sport et un tee-shirt, la menant à la salle de bains pour qu'elle puisse se changer.

Toujours selon ses dires, c'est pendant qu'elle se déshabillait que le footballeur a fait irruption dans la salle de bain, sexe apparent, pour lui demander une fellation. La jeune femme dit avoir refusé et tenté de quitter les lieux. Mais en sortant de la salle de bain, la star internationale l’aurait poussée sur un lit. Parce qu'elle se protégeait le sexe de ses mains pour éviter d'être pénétrée, il l'aurait sodomisée, alors qu'elle exprimait clairement son refus.





Après cette soirée, une "médiation privée" aurait été organisée entre les deux parties. Ces deux dernières se seraient accordées sur une transaction financière : un versement de 375.000 dollars en échange d'une confidentialité absolue, ainsi que l'abandon de toute procédure.





Les avocats de Kathryn Mayorga estiment aujourd’hui que cet accord est nul et non avenu, notamment en raison de l'état psychologique de leur cliente à l'époque et des pressions exercées à son encontre. Ils évoquent des "abus de faiblesse sur personne vulnérable".