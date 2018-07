Croisière sur le Nil : les touristes retombent sous le charme de l'Égypte

C'est l'un des plus beaux pays du monde et nos concitoyens l'adorent. Désertée depuis plusieurs années, l'Égypte attire de nouveau les touristes tricolores. On est encore loin de la fréquentation d'avant, mais la reprise est nette. C'est visible sur les bateaux de croisière qui remontent le Nil.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.