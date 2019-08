Croissance : le pays mieux placé que ses voisins ?

Le pays ne semble pas être impacté par la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Une hausse de croissance de 0,3% est prévue au troisième trimestre 2019. Pourtant, ses voisins sont en difficulté. L'Allemagne se trouve au bord de la récession et a été dans le rouge depuis deux trimestres. Des milliers d'emplois ont également été supprimés. Au Royaume-Uni, la croissance a reculé de plus de 0,2% au deuxième trimestre. Une grande première depuis plus de six ans. Cette résistance de la croissance française va-t-elle durer ?



Ce lundi 12 août 2019, Fabrice Lundy, dans sa chronique "Le chiffre éco", parle de la croissance du pays qui résiste à la défaillance de l'économie. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 12/08/2019 présentée par Julie Hammett sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Julie Hammett vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.