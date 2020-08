Croix-Rouge, Secours populaire, Unicef... où faire un don pour aider les associations à Beyrouth ?

APPEL AUX DONS – Suite aux explosions qui ont touché la capitale libanaise mardi 4 août, de nombreuses associations humanitaires viennent en aide aux hôpitaux et aux habitants sinistrés de Beyrouth. Comment faire un don pour les soutenir ?

Plus d’une centaine de morts, des milliers de blessés, au moins 300.000 sinistrés et des hôpitaux débordés... Le bilan de la double explosion qui a ravagé le port de Beyrouth, mardi 4 août, oblige les associations humanitaires à agir dans l’urgence. Elles appellent d’ores et déjà à une aide financière pour venir en aide aux Libanais. Si vous souhaitez faire un don, voici une liste non exhaustive d’associations humanitaires qui attendent du soutien.

Le Secours populaire français

Quelques heures après la double explosion, dans la nuit de mardi à mercredi, le Secours populaire français a annoncé avoir débloqué "un premier fonds d’urgence de 100.000 euros". Afin de soutenir sur place l’équipe de Development for People and Nature Association (DPNA), "partenaire de longue date du Secours populaire et expert dans l’aide urgence", l’association lance un appel aux dons. "Votre soutien financier nous permettra d’apporter une solidarité concrète aux victimes", écrit le Secours populaire. "L’ampleur de l’aide dépendra des fonds que nous réussirons à collecter." Les dons peuvent être effectués sur le site du Secours populaire.

La Croix-Rouge

Face à ce drame, la Croix-Rouge est également mobilisée. "Afin de porter secours aux Beyrouthins, dont les habitations ont été littéralement soufflées par les explosions, la Croix-Rouge libanaise, soutenue par les membres de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge présents sur place, a déployé ses équipes dès les premiers instants", indique-t-elle.

Pour aider le pays à se relever de cette "catastrophe qui aggrave la situation de millions de personnes au Liban", la Croix-Rouge "lance un appel aux dons". L’argent récolté vise notamment à "distribuer des colis alimentaires, d’hygiène, de financer les activités de ‘clinique mobile’, d’abris pour les personnes sans logement, de fournir des équipements de protection individuelle contre le Covid-19 mais également à réparer les ambulances hors d’état". Les dons peuvent être effectués sur le site de la Croix-Rouge.

Amel France

Amel France, qui dépend de l’ONG libanaise Amel Association International, lance également un appel aux dons "pour remplir les besoins urgents" au Liban, comme "l’achat de nourriture, l’achat d’équipements protecteurs et de médicaments, le soutien sanitaire et la réhabilitation des espaces touchées". Les dons peuvent être effectués via une cagnotte en ligne.

Unicef

Les équipes d’Unicef France, l’organisation qui œuvre partout dans le monde pour les enfants, se disent "choquées par les explosions de Beyrouth et préoccupées par la sécurité de enfants". Les membres sur place "feront tous (leur) possible pour fournir une assistance indispensable aujourd’hui et à long terme". Pour mener à bien leurs missions, "nos équipes sur place ont besoin de votre aide", indique l’Unicef. Les dons peuvent être effectués directement sur leur site.

La Fondation de France et l’Agence française de développement

La Fondation de France et l’Agence française de développement (AFD) ont noué un partenariat " inédit pour soutenir prioritairement des actions sociales et psychosociales, la relance économique locale et l’habitat" à Beyrouth. Afin d’augmenter "l’impact de la générosité des donateurs", l’AFD s’est engagée à doubler le moment des dons, qui peuvent être effectués directement sur le site de la Fondation de France.

La rédaction de LCI