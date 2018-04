Cuba, 60 ans de castrisme et de débrouille

C'est sans doute l'image du jour : celle du président de Cuba et de son successeur. Elle restera d'ailleurs dans l'Histoire puisqu'elle marque la fin de la dynastie Castro. Miguel Diaz-Canel, l'actuel numéro deux du régime castriste, a en effet été désigné par l'Assemblée cubaine comme unique candidat pour succéder à Raul Castro. L'arrivée de cet apparatchik de 57 ans sera un tournant pour ce pays où règne le communisme depuis 1959.



