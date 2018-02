Cuba : Fidel Castro Diaz-Balart, fils aîné de Fidel Castro, s'est suicidé

Docteur cubain en physique nucléaire et réacteurs nucléaires, conseiller scientifique du Conseil d’Etat et vice-président de l’Académie des sciences de Cuba, Fidel Castro Diaz-Balart s'était vu remettre la médaille de commémoration à l'occasion de la Journée mondiale des sciences organisée au Louvre, à Paris, le 27 septembre 2016. Le site de l'ambassade de la France a Cuba indique que cette distinction récompensait l’ensemble de sa carrière scientifique. Enfin, le scientifique cubain avait à cette occasion signé le manifeste "Science et confiance".