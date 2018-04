Miguel Diaz-Canel officiellement désigné président : Cuba tourne la page de la dynastie Castro

Apôtre du développement d'internet et d'une presse plus critique sur l'île, le futur numéro un du régime a su se donner une image de modernité tout en demeurant économe en déclarations. Mais il sait aussi se montrer intransigeant vis-à-vis de la dissidence ou de diplomates trop enclins à critiquer le régime. Il sera le premier dirigeant cubain à n'avoir pas connu la révolution de 1959 et devra se forger une légitimité.





Parmi les chantiers qui attendent Miguel Diaz-Canel, figure en tête la suppression de la double monnaie, un système unique au monde qui, aux yeux des experts, provoque des distorsions dans un modèle économique obsolète et entravé depuis 1962 par l'embargo américain. Sur le plan diplomatique, le futur chef de l'exécutif cubain sera aussi confronté à un antagonisme renouvelé avec l'éternel "ennemi" américain.