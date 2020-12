Cyberattaque géante : Biden tape du poing sur la table contre "l'inaction" de Trump

Quel est exactement l'objet de son courroux ? La cyber-attaque dénoncé par le président élu avait débuté il y a plusieurs mois, en mars dernier. Les pirates ont profité d'une mise à jour d'un logiciel de surveillance développé par une entreprise du Texas, SolarWinds, utilisé par des dizaines de milliers d'entreprises et d'administrations dans le monde.

Parmi les clients de SolarWinds on sait qu'il y a plus de 425 des 500 entreprises américaines les plus riches, mais aussi des grosses entreprises françaises. La cyberattaque a également frappé des systèmes informatiques utilisés par de hauts responsables du Trésor et les pirates pourraient s'être emparés de clés d'encryptage essentielles, a déclaré un sénateur lundi. Des victimes ont été identifiées dans d'autres pays comme au Canada, Mexique ou encore la Belgique.