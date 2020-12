Cyberattaque géante : ce que l'on sait de ce piratage sans précédent

Quelles sont les autres cibles ? Parmi les clients de SolarWinds on sait qu'il y a plus de 425 des 500 entreprises américaines les plus riches, mais aussi des grosses entreprises françaises. On recense également des centaines d'universités mondiales et plusieurs multinationales, dont Microsoft. Ce dernier a indiqué jeudi soir avoir informé plus de 40 clients touchés : "Environ 80% de ces clients se trouvent aux Etats-Unis, mais notre travail a aussi permis d'identifier à ce stade des victimes dans plusieurs autres pays", a déclaré le président de Microsoft, Brad Smith, sur le blog du géant informatique. Les pays concernés sont le Canada, le Mexique, la Belgique, l'Espagne, le Royaume-Uni, Israël et les Emirats arabes unis.