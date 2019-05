Cyclone Fani : huit morts en Inde et neuf au Bangladesh

Le cyclone Fani a obligé près d'un million de personnes à se mettre à l'abri. Il a balayé le nord-est de l'Inde avec des vents de plus de 200 km/h. Actuellement sur le Bangladesh, le phénomène météorologique vient d'être rétrogradé en dépression tropicale. Toutefois, les autorités craignent de possibles inondations meurtrières. Selon un premier bilan, 17 personnes ont été tuées.



