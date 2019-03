Cyclone Idai : le bilan pourrait dépasser 1000 morts au Mozambique et au Zimbabwe, une ville de 500.000 habitants dévastée "à 90%"

L'évaluation des dégâts et du nombre de victimes en est encore à ses balbutiements mais le prix du passage d'Idai s'annonce déjà très élevé pour le Mozambique et le Zimbabwe voisin. Selon les autorités du Mozambique, Idai pourrait avoir fait "plus de mille morts" après que des vents d'une extrême violence associés à des pluies torrentielles se sont abattus sur le continent dans la nuit de mercredi à jeudi. "Pour le moment, nous avons officiellement 84 morts. Mais quand on a survolé la zone tôt ce matin (...) pour comprendre ce qui se passe, tout laisse à penser que le bilan pourrait dépasser les 1.000 morts", a déclaré Filipe Nyusi le chef de l'Etat du Mozambique lundi de retour à Maputo. "Plus de 100.000 personnes sont en danger",





Les rares secouristes qui ont réussi à rallier la deuxième ville du Mozambique ont fait état de destructions de grande ampleur. "L'étendue des dégâts causés par le cyclone Idai qui a frappé la ville mozambicaine de Beira est énorme et terrifiant", a ainsi estimé ce lundi la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), ajoutant que "90% de Beira et de ses alentours ont été endommagés ou détruits". Décrivant une "situation terrible", Jamie LeSueur du FICR, sur place, a expliqué que "les moyens de communication ont été totalement coupés et les routes sont détruites. Des communautés sont inaccessibles". "On nous dit que la situation pourrait encore être pire à l'extérieur de la ville. Hier (dimanche), un gros barrage a lâché et coupé la dernière route encore accessible pour se rendre en ville", a-t-il précisé.





Le bilan pourrait s'alourdir une fois connue l'étendue des dégâts, et ce d'autant plus que de fortes pluies sont encore attendues dans la région, a prévenu le FICR.