Cyclone Idai : piégée par les inondations, une Zimbabwéenne accouche dans un arbre

En 2000 déjà, lors d'inondations spectaculaires au Mozambique, une jeune femme avait donné naissance dans un arbre où elle avait trouvé refuge pour échapper à la montée des eaux. Portée par le même courage et son instinct de survie, une Zimbabwéenne, prise au piège après le passage du cyclone Idai qui a coûté la vie à 700 personnes au moins, a accouché, perchée sur une branche en hauteur le 15 mars dernier.





"Vers 22H00, on a entendu un énorme bruit venant de la montagne", a raconté à télévision nationale ZBC, Tariro Guvakuva, une habitante de Chimanimani, l'un des districts les plus touchés les vents d'une extrême violence associés à des pluies torrentielles qui ont dévasté l'Afrique australe mi-mars. "Nous avons vu l'eau détruire notre jardin et notre maison. On a grimpé sur un rocher. Le rocher est devenu instable et on a escaladé la montagne", a-t-elle poursuivi.