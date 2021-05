Inde : 127 personnes portées disparues en mer à cause du cyclone Tauktae

Le cyclone a balayé l'ouest du pays, dont les côtes ont été submergées, transformant les rues en rivières et forçant des centaines de milliers de personnes à fuir. À certains endroits, comme dans la ville côtière de Diu, le niveau de la mer s'est élevé de trois mètres avec des vents de 133 km/h.

Il s'agit de la plus puissante tempête tropicale à toucher la région depuis des décennies. De nombreuses victimes ont été recensées dans les États occidentaux de l'Inde, du Kerala, de Goa, du Maharashtra et du Gujarat. Dans ce dernier, près de 200.000 personnes ont également été évacuées et tous les malades du Covid-19 hospitalisés dans un rayon de cinq kilomètres de la côte ont été déplacés. À noter la fermeture, durant plusieurs heures, de l'aéroport international de Bombay à cause de cet épisode météorologique.