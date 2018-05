D'autres pays que la Russie auraient pu aider Trump, annonce le New York Times

"Il n’est pour l’instant pas évident que cette proposition ait été exécutée", précise le New York Times. Alan Futerfas, avocat de Trump Jr., a en tout cas assuré ce samedi que la rencontre n'avait rien donné. "Avant les élections de 2016, Donald Trump Jr. se souvient d'une réunion avec Erik Prince, George Nader et une autre personne qui pourrait être Joel Zamel", dit-il dans un communiqué transmis par courrier électronique. "Ils ont présenté à M. Trump Jr. un plan pour les réseaux sociaux ou une stratégie de marketing. Il n'était pas intéressé et les choses en sont restées là."





L'émissaire des princes héritiers d'Arabie saoudite et des Emirats arabes unis serait cependant rapidement devenu un allié proche des conseillers de campagne de Donald Trump, fait remarquer le New York Times. Il aurait souvent rencontré Jared Kushner, le gendre du candidat et Michael T. Flynn, qui est par la suite devenu le premier conseiller à sécurité nationale du président.